Во Владимирской области иностранцы не из СНГ получат выплату за контракт с МО РФ

Ее размер составит 1,6 млн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Гражданам зарубежных стран, которые не являются участниками Содружества независимых Государств (СНГ), выплатят 1,6 млн рублей за подписание контракта с Минобороны РФ во Владимирской области. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в приложение к указу губернатора Владимирской области от 02.08.2024 №77 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации" следующие изменения: дополнить абзацем 8 следующего содержания: иностранных граждан государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, заключивших в период с 15 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года контракт через пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир, Военный комиссариат Владимирской области", - говорится в документе.

Отмечается, что размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт в период с 15 ноября по 31 декабря составит 1,6 млн рублей.