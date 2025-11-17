На дорогах Подмосковья в 2026 году установят более 300 камер фотовидеофиксации

На особом контроле правительства находятся 13 региональных дорог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 камер для фиксации нарушений на дорогах планируется установить в Московской области в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В рамках развития системы фотофиксации мы увеличили количество камер и расширили их функционал. Так, у нас 237 камер регистрируют случаи, когда водитель разговаривает по телефону во время движения. А 322 камеры следят за тем, пристегнут ли он или пассажир ремнем безопасности. В следующем году установим еще более 300 новых камер, начнем замену свыше 1,3 тыс. комплексов на более современные. Мы также оборудуем дороги 500 детекторами для фиксации потоков транзитных средств и контроля экологических нарушений", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина.

По его словам, на особом контроле правительства находятся 13 региональных дорог, среди которых "Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново", Рогачевское, Волоколамское, Можайское, Егорьевское, Фряновское и Рязанское шоссе. Там устанавливают катафоты и сигнальные столбики, разделяют встречные потоки, планируют обустроить линии наружного освещения и увеличить количество камер фотовидеофиксации.

Отмечается, что в настоящее время региональная система фотовидеофиксации насчитывает свыше 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов, которые регистрируют нарушения, а водителям автоматически приходят штрафы.