Участок трассы Южно-Сахалинск - Оха временно закрыли из-за непогоды

Ограничение действует с 436-го по 572-й км для всех видов транспорта

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения введено на участке дороги с 436-го по 572-й км трассы Южно-Сахалинск - Оха для всех видов транспорта в связи с непогодой. Об этом сообщила в Telegram-канале Госавтоинспекция Сахалинской области.

"18 ноября с 03:30 введены ограничения для всех видов автотранспорта на участке с 436-го по 572-й км автодороги Южно-Сахалинск - Оха (Тымовский район) в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением видимости", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в южных районах прогнозируется небольшой снег, ночью местами умеренный, ожидается ветер 20-25 м/с, на побережьях 33-35 м/ с, на дорогах снежный накат.