Бастрыкин запросил доклад после нападения подростков на полицейского в Коми

Заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения подростков на полицейского в Воркуте. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Исаеву А. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в соцсетях распространяется видеозапись, на которой запечатлено, как группа подростков напала на сотрудника полиции. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МВД, все участники потасовки установлены и доставлены в отдел полиции. Ранее они попадали в поле зрения правоохранительных органов, некоторые из них состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.