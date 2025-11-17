В Орловской области появились комиссии по оценке повреждений от БПЛА

Их создали в каждом муниципалитете по поручению губернатора Андрея Клычкова

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Комиссии по оценке повреждений от беспилотников созданы в каждом муниципалитете Орловской области. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Поручение по созданию комиссий в каждом районе и городе Орловской области губернатор дал 13 ноября.

"В каждом муниципальном образовании региона созданы комиссии [по оценке повреждений от БПЛА]. Поручил разработать порядок по оценке и компенсации повреждений, чтобы не было сложностей", - сказал глава региона.

Клычков также напомнил, что за минувшие сутки над территорией региона уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Власти региона во взаимодействии с правоохранительным блоком и Минобороны РФ устраняют выявленные повреждения.