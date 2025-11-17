В Махачкале детям-сиротам вручили ключи от квартир

Также новое жилье получил участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Магомед Султанов

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вручил ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня особенный, поистине праздничный день, когда мы вручаем ключи от нового жилья тем, кто больше всех нуждается в опоре и поддержке - нашим детям-сиротам", - отметил Салавов.

Мэр подчеркнул, что работа по обеспечению жильем детей-сирот ведется в соответствии с поручением главы республики Сергея Меликова и находится на его личном контроле. В 2025 году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 42,6 млн рублей, на которые приобретены девять квартир.

При распределении жилья приоритет отдан участникам специальной военной операции. Пятеро из новоселов - защитники Отечества. Кроме того, правительство Дагестана выделило 195,4 млн рублей на приобретение еще 41 жилого помещения. В 2025 году планируется обеспечить жильем 50 человек. Ожидается, что в первой половине 2026 года жильем обеспечат еще 120 детей-сирот.

Салавов также вручил жилищный сертификат участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Магомеду Султанову.