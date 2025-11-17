На Сахалине из-за непогоды перекрыли еще две дороги

Движение закрыли для всех видов транспортных средств

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения ввели еще на двух участках дорог межмуниципального значения в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"В связи с ухудшением дорожных условий в превентивных целях закрыто движение для всех видов транспортных средств на двух участках автодорог межмуниципального значения: на участке 0-й - 30-й км (с. Арсентьевка - с. Ильинское), на участке 171-й - 266-й км (с. Ильинское - с. Айнское)", - говорится в сообщении.

Ранее в Госавтоинспекции Сахалинской области сообщили, что из-за непогоды закрыто движение на участке с 436-го по 572-й км трассы Южно-Сахалинск - Оха (Тымовский район).

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в южных районах прогнозируется небольшой снег, ночью местами умеренный, ветер северо-западный ночью 20-25 м/с, на побережьях 33-35 м/с, днем 9-14 м/с, на побережьях 22-27 м/ с, местами метель, на дорогах снежный накат, температура ночью от минус 4 до минус 9 градусов; днем - от минус 5 до 0 градусов.