В Ярославле стартовал финал телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион"

В 2025 году в конкурсе участвуют 629 работ из 82 городов и населенных пунктов страны

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Заключительные мероприятия XXIV всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" стартовали в Ярославле, в 2025 году в конкурсе участвуют 629 работ из 82 городов и населенных пунктов России, передает корреспондент ТАСС.

"На конкурс поступило более 700 работ, к участию отобрано 629 работ. И в этом году были учреждены две новые номинации - "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "Открываем Россию заново", эта номинация создана совместно с Русским географическим обществом. В ближайшие дни вас ждет образовательная программа", - сказала на церемонии открытия генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

Больше всего конкурсных работ было заявлено в номинации "Открываем Россию заново", сообщила ТАСС Левиева. "Мы хотели показать, что такое наша родина, что такое широты, в которых мы, может быть, еще не побывали, но хотим поехать. Для нас было удивлением, что такое количество людей в разных форматах, в разных жанрах, разных программ нам прислали. У жюри была очень непростая работа", - рассказала Левиева.

В течение двух дней в Ярославле будут проходить мастер-классы при участии члена Академии российского телевидения, заместителя генерального директора "Москино", продюсера Натальи Билан, а также круглый стол в формате тренинга "Искусственный интеллект как инструмент для развития креативных индустрий". Состоится встреча участников конкурса с медиаменеджером, управляющим партнером Ai influence, вице-президентом АКАР Алексеем Парфуном.

19 ноября в старейшем театре России - Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова состоится церемония награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион". Победители конкурса получат бронзовые статуэтки "Орфей" - версию скульптуры Эрнста Неизвестного.

О конкурсе

"ТЭФИ-регион" - телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Конкурс проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления: "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". Организатор конкурса - фонд "Академия российского телевидения", проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительства Ярославской области и регионального телеканала "ЯПервый". ТАСС - информационный партнер премии.