Московские аэропорты в условиях тумана работают штатно

На аэродромах включили мощные противотуманные устройства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московские аэропорты в условиях тумана, отмечаемого в столичном регионе, работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в справочных службах воздушных гаваней мегаполиса.

"Работаем на данный момент штатно, рейсы принимаются и отправляются по графику", - сказала представитель справочной службы Шереметьево. Аналогичную информацию предоставили ТАСС в Домодедово, Внуково и Жуковском. При этом, по словам собеседников агентства, на аэродромах включены мощные противотуманные устройства.

В Гидрометцентре ТАСС пояснили, что в связи с туманом, в период которого видимость может снизится до 200 м, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 03:00 мск. Подобный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

В это же время аналогичный уровень объявлен в столице и по области из-за ожидаемого дождя, местами сильного. Не исключены также порывы южного ветра до 15 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью прогнозируется на уровне 5 градусов тепла в Москве и до плюс 6 градусов в Подмосковье. Днем на фоне дождя столбики термометров должны подняться до 8-10 градусов выше нуля, по области - до плюс 12 градусов. "Однако уже к вечеру вновь похолодает - до плюс 2 градусов опустится температура воздуха в столице и до нуля градусов - в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Еще больше усилится и ветер - его порывы могут достигать 17 м/с.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили ТАСС о вероятности образования тумана в столичном регионе, водителям рекомендовали соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и обязательно включать противотуманные фары.