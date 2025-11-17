Посольство России: компании Японии ждут возобновления авиасообщения с РФ

Местные авиаперевозчики "оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства", отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Японские авиакомпании заинтересованы в восстановлении прямых авиарейсов в Россию. Об этом сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Токио.

"Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства", - указали в посольстве.

Там добавили, что главные местные перевозчики Japan Airlines и All Nippon Airlines вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход российского воздушного пространства. Это приводит к росту цен на билеты и увеличению времени в пути, а также повышет износ самолетов, указали в диппредставительстве.