В ДНР появится санаторий "Мариуполь"

В штате учреждения будет около 250 сотрудников

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство России распорядилось создать в Донецкой Народной Республике санаторий "Мариуполь". Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Учреждение будет отнесено к ведению ФТС России, предназначено для санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха таможенников и членов их семей. Пользоваться услугами санатория смогут и другие категории граждан, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право на лечение в санаториях ФТС.

Федеральная таможенная служба будет осуществлять функции и полномочия учредителя санатория, она должна утвердить устав учреждения до 1 марта 2026 года, а также обеспечить его государственную регистрацию до 1 июня того же года. В штате санатория будет около 250 сотрудников.

Мариуполь расположен на юге ДНР. Это крупнейший город на берегу Азовского моря.