В Госдуме объяснили запрет с 2026 года на выезд детей без загранпаспорта

Как рассказал зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов, это необходимо, чтобы исключить возможность незаконного вывоза несовершеннолетних за границу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выезд детей из РФ без загранпаспорта станет полностью невозможен с 20 января 2026 года, даже если они путешествуют с родителями. Как рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия"), это делается, чтобы исключить возможность незаконного вывоза несовершеннолетних за границу.

Сейчас дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

"С 20 января 2026 года детям до 14 лет, которые выезжают из России в эти страны, будет необходим заграничный паспорт. Свидетельство о рождении перестает быть достаточным документом для пересечения границы в этих направлениях. Это значит, что без загранпаспорта ребенка просто не выпустят из страны, даже если он путешествует вместе с родителями", - сказал депутат. Он отметил, что детям, которые уже выехали по свидетельству о рождении до этой даты, будет разрешено вернуться по нему же обратно в Россию.

Как отметил Кривоносов, свидетельство о рождении не содержит фотографии, по нему невозможно достоверно подтвердить личность ребенка. "Именно поэтому МИД России и другие ведомства посчитали необходимым ввести единый порядок выезда, чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля", - сообщил парламентарий.

Кривоносов призвал родителей заблаговременно оформить загранпаспорт ребенку, но все равно брать в поездку и свидетельство о рождении. "Даже после вступления в силу новых правил свидетельство о рождении стоит брать с собой для подтверждения родства, особенно если у ребенка и родителя разные фамилии. Это может понадобиться в отеле, при оформлении страховки или медицинской помощи", - отметил депутат.