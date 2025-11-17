На Сахалине возобновили проезд по одной из закрытых дорог

Это связано с улучшением погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проезд автомобилей по дороге Арсентьевка - Ильинское в Сахалинской области вновь открыт. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

"В связи с улучшением погодных условий и обеспечением безопасного проезда с 09:30 (01:30 мск) сняты ограничения для движения всех видов транспорта на автодороге Арсентьевка - Ильинское", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сохраняются ограничения на участках дорог Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск и Южно-Сахалинск - Оха. Также приостановлено движение автобусов по маршрутам № 503 Александровск-Сахалинский - Тымовское и № 531 Ноглики - Поронайск.