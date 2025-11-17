Жители столицы Камчатки могут узнать о состоянии своих домов после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском обследовали около 190 домов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Жители Петропавловска-Камчатского могут ознакомиться с заключением специалистов о состоянии их домов после июльского землетрясения, они опубликованы на сайте администрации городского округа. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"На официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликованы технические отчеты по результатам обследования технического состояния жилых многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского. Ознакомиться с ними может каждый житель края", - рассказали в правительстве Камчатки.

В столице Камчатки после землетрясения 30 июля обследовано порядка 190 домов. Жители наиболее пострадавших от сейсмотолчков жилых зданий будут расселены в рамках федеральной и региональной госпрограмм. Согласно данным опубликованных отчетов, 27 домам требуется дополнительное инструментальное обследование с привлечением технических специалистов, после чего будет принято решение о безопасности проживания в данных зданиях. Также уточняется, что жилые дома в Авачинской агломерации на Камчатке, пострадавшие после серии землетрясений, войдут в отдельную региональную программу по расселению.