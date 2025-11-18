Арест экс-главы РСМ Красноруцкого связан с "Корпусом общественных наблюдателей"

В отношении подозреваемого идет проверка расходования бюджетных средств, выделенных на проект

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело и арест бывшего председателя Российского союза молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого связан с проверкой расходования средств, выделенных на проект "Корпус общественных наблюдателей", который реализовывал РСМ совместно с Рособрнадзором. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело Красноруцкого связано с проверкой расходования бюджетных средств, выделенных на проект "Корпус общественных наблюдателей". Силовики предполагают, что часть этих денег могла быть похищена", - сказал собеседник агентства, не уточнив о какой сумме идет речь.

Суть проекта "Корпус общественных наблюдателей" состоит в том, что ежегодно волонтеры ведут мониторинг в местах проведения ГИА и ЕГЭ. Наблюдатели ведут контроль проведения экзаменов в 80 регионах России. По условиям участия в проекте, волонтеры должны быть старше 18 лет.

Ранее сообщалось об аресте Красноруцкого, он обвиняется по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение растрата в особо крупном размере).

Красноруцкий с 2012 по 2023 год был председателем Российского союза молодежи. Он покинул пост после сообщений о том, что устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Вместе с тем он оставался почетным главой этой организации.