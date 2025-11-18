С улучшением погоды открыли 140 км федеральной дороги Южно-Сахалинск - Оха

Возобновили движение автобусов по межмуниципальным маршрутам №503 Александровск-Сахалинский - Тымовское и №531 Ноглики - Поронайск

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. 140-километровый участок федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха на Сахалине открыли для всех видов транспорта с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В связи с улучшением погодных условий и обеспечением безопасного проезда с 10:30 (02:30 мск) сняты ограничения для движения всех видов транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск - Оха с 436 по 576 км (село Онор - село Ныш)", - говорится в сообщении.

Возобновлено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам №503 Александровск-Сахалинский - Тымовское и №531 Ноглики - Поронайск.

На участках автодорог Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск и Южно-Сахалинск - Оха с 55 по 128 км (село Стародубское - село Тихое) ограничения сохраняются. Приостановлено движение автобусов по маршрутам из Южно-Сахалинска в города и поселения Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск, Шахтерск.

На Сахалин и Курилы оказывает влияние циклон со снегом и ветром. Закрыты дороги, не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком.