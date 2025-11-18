Историк Малышева: непризнание преступлений нацбатальонов СС героизировало их

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте подчеркнула, что это были не просто преступления, а "жесточайшие бесчинства"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Непризнание преступлений националистических батальонов СС на Нюрнбергском трибунале позволило легализовать их героизацию в современности, несмотря на все преступления против мирного населения. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Елена Малышева.

Читайте также

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы

"В Нюрнберге не были осуждены националистические формирования СС. Это дало сегодня (некоторым странам - прим. ТАСС) полное основание, не нарушая норм международного права, пойти по пути героизации тех легионеров, которые служили в эстонских, латышских, литовских, других прибалтийских националистических формированиях, отметившихся своими преступлениями против мирного населения. А это были не просто преступления, это были жесточайшие бесчинства. Весь северо-запад страны испытал на себе эти ужасы, а Нюрнберг их не осудил", - сказал она, отвечая на вопрос о незавершенности Нюрнбергского трибунала.

"Сегодняшняя героизация националистических формирований становится следствием безнаказанности на Нюрнбергском процессе", - подчеркнула глава НЦИП.

Полный текст интервью будет опубликован 20 ноября в 08:00 мск.