В Новосибирской области внедрят возможность оплаты проезда по геопозиции

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют внедрить возможность оплаты проезда в общественном транспорте по геопозиции до конца 2025 года. Об этом ТАСС в ходе форума "Цифровые решения" сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Внедрение способа оплаты проезда по геолокации утверждено в стратегическом направлении в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года. При помощи приложения в смартфоне программа будет с высокой точностью определять маршрут и транспортное средство пассажира, предлагать оплатить проезд на основе полученных данных. Пассажирам не нужно прикладывать к валидатору карту или телефон.

"Из новых форм оплаты - оплата по геопозиции "Геопей". Запускаем до конца этого года на общественном транспорте. Заходя в троллейбус, автобус или трамвай, при совпадении двух геолокаций - вашей и общественного транспорта, - вам приходит PUSH-уведомление в приложении "2ГИС" с предложением оплатить эту поездку", - сказал министр.

Ранее в компании "Сбертройка" ТАСС сообщили, что оператор планирует внедрить возможность оплаты проезда по геолокации во всех регионах своего присутствия до 2027 года. Компания работает в том числе в Новосибирской области.

В общественном транспорте региона действуют несколько вариантов оплаты проезда. Как традиционные - наличными или по карте, так и более современные - по биометрии, карте жителя или QR-коду.

Форум "Цифровые решения" впервые проводится Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединяет ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации. ТАСС - информационный партнер форума "Цифровые решения".