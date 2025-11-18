Депутат Лобач: в России на 30-40% выросли продажи туров в Китай

Продажи туров растут благодаря введению безвизового режима, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Турпоток россиян в Китай за октябрь увеличился на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продажи туров растут благодаря введению безвизового режима, сообщила ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

2 сентября МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя ПК ВСНП Ли Хунчжуном заявил, что Москва аналогичным образом ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян

"В связи с тем, что был принят безвизовый режим, продажи туров в Китай за октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30-40%. Интерес путешественников из России к Китаю растет. Это объясняется тем, что люди стремятся познакомиться с жизнью дружественного народа, хотят оценить красоту китайской природы, познакомиться с местными обычаями, с таким многогранным и прогрессивным Китаем", - сказала депутат Госдумы.

Если анализировать структуру путешествий по Китаю, то турпоток на курорт Хайнань вырос на 50%. Многие россияне отправляются за пляжным отдыхом. Растет интерес к экскурсионным турам по материковому Китаю. "Популярностью среди россиян также пользуются комбинированные туры - Китай, Вьетнам, Таиланд", - добавила эксперт.

Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать Китай без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. Россияне могут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами.