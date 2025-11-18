В Москве ожидаются дождь, мокрый снег и до 10 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит около 735 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 8-10 градусов тепла, к вечеру ожидается понижение до 2 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер южный, западный, 6-11 м/c, возможны порывы ветра до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 7 до плюс 12 градусов, к вечеру она опустится до 0 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.