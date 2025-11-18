ООН: развитие ИИ усугубляет технологическое неравенство между странами

Заместитель генсека ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл допустил, что "мир может разделиться по признаку доступа к технологиям искусственного интеллекта"

АБУ-ДАБИ, 18 ноября. /ТАСС/. Стремительное развитие искусственного интеллекта при недостаточном регулировании может привести к концентрации богатства и технологий в руках немногих стран и компаний, усугубив глобальное цифровое неравенство. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель генерального секретаря ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл.

По его словам, скорость технологических изменений значительно опережает возможности государственного регулирования. Это в свою очередь ограничивает возможности правительств выработать эффективные инструменты для управления новыми технологиями в интересах общества.

"Неравномерное развитие искусственного интеллекта может привести к концентрации богатства и технологической власти в руках немногих и тем самым углубить цифровой разрыв. Мы уже столкнулись с таким разрывом, когда 700 млн человек не имеют доступа к энергии, а 2,7 млрд не имеют доступа к интернету. Существует опасение, что мир может разделиться по признаку доступа к технологиям искусственного интеллекта", - сказал представитель всемирной организации. Он принимал участие в энергетической конференции ADIPEC, которая прошла в Абу-Даби.

В этом контексте Гилл отметил, что международное сообщество может столкнуться с "фрагментированным подходом" к управлению ИИ-технологиями. Отсутствие координации, по его словам, приведет к тому, что различные юрисдикции будут принимать свои собственные меры по регулированию, которые могут быть несовместимыми друг с другом.

Заместитель генерального секретаря ООН напомнил, что всемирная организация уже приняла ряд решений, направленных на сокращение технологического разрыва, включая принятие Глобального цифрового договора. Среди наиболее важных инициатив Гилл также упомянул предложение ООН Антониу Гутерриша создать глобальный фонд для развития искусственного интеллекта объемом $3 млрд, который поможет странам глобального Юга адаптироваться к новой технологической реальности.

"Цифры говорят сами за себя. Сегодня на всю Африку приходится менее 1% мировых мощностей центров обработки данных. Вся Африка располагает менее чем одной тысячей чипов для обучения ИИ-моделей. Это яркие показатели существующего неравенства", - резюмировал Гилл.