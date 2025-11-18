В Хабаровском крае выпало около 30% месячной нормы снега

Циклон бушует на Сахалине и движется на Камчатку

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Западный циклон принес сильный снег и ветер в Хабаровский край, за двое суток выпало около 30% месячной нормы. Сейчас циклон бушует на Сахалине и движется на Камчатку, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

"Часть регионов Дальнего Востока оказалась под действием циклона с западных регионов страны. В Приморье он прошел больше дождем, снегом по северной части. В Хабаровском крае затронул юг, центральную часть и восток. Отмечался снег, местами сильный", - сказала Брынцева.

Осадки начались 16 ноября. За двое суток, по словам собеседницы агентства, выпало 38% месячной нормы снега. Нормой для города в ноябре считается 26 мм, она не слишком большая по сравнению с таким показателем для других территорий Хабаровского края, где норма выставляется в пределах от 20 мм до 50 мм.

"Особенно сильный снег прошел по югу края, в частности, в районе имени Лазо. Там за процесс выпало 30% снега, нормы там выше, чем в Хабаровске. Интенсивные осадки были отмечены в селе Троицкое в Нанайском районе - выпало порядка 30% снега. Помимо осадков, в регионе усиливался ветер. По долинам рек скорость ветра была 10-17 м/с, на побережьях, особенно в Советско-Гаванском районе, - 24 м/ с", - сказала Брынцева.

В Хабаровске снегопад привел к пробкам на дорогах, на расчистке улиц от снега и наледи работает техника. По информации городской администрации, ночью на дорогах краевого центра работало 30 единиц техники, было вывезено 234 кубометра снега. Утром после пересменки на улицы вышло более 45 единиц техники. Идет уборка остановок общественного транспорта, разворотных площадок, парковочных карманов и пешеходных переходов.

Снегоуборочная техника работала также на региональных и федеральных трассах по краю. На федеральных дорогах в настоящий момент, как сообщили агентству в Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства, работает 82 единицы техники. В Хабаровске и на ряде опасных участков дорог в разных районах накануне дежурили спасатели на высокопроходимых автомобилях. Из-за снега вводились ограничения на некоторых дорогах, закрывались аэропорты рабочего поселка Чегдомына и города Советской Гавани, сейчас не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком.

Циклон движется на Камчатку

"В Хабаровске сейчас ясно, небольшие осадки сохраняются сегодня в восточной части региона. Циклон сместился на восток, получил хорошее развитие, выйдя в море. Сейчас он уходит с Сахалина в направлении Камчатки", - сказала Брынцева.

На Сахалине и Курилах накануне распространили экстренное предупреждение из-за непогоды. На Курилах снег и ветер с порывами до 35 м/с, на юге и в центре Сахалина - снег, метель, ветер с порывами на побережьях до 22-27 м/с. Там закрыли часть дорог, приостановлены межмуниципальные автобусные маршруты.

Непогода уже начала оказывать влияние на Камчатку. Идет снег, дует порывистый ветер. Задержаны вылеты рейсов местных авиалиний, в школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия второй смены.