В Новосибирской области дефицит IT-специалистов сократился на 60%

Это обусловлено популяризацией сферы и более активной работой компаний по поиску и подготовке кадров, сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Дефицит специалистов в сфере IT сократился в Новосибирской области с 2,5 до 1,5 тыс. человек. Это обусловлено популяризацией сферы и более активной работой компаний по поиску и подготовке кадров, сообщил ТАСС в ходе форума "Цифровые решения" министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

В Новосибирской области вклад сферы "Информация и связь" в валовой региональный продукт превышает 4%, что сопоставимо со сферами сельского хозяйства и строительства. Этот показатель выше среднего по стране и Сибири. В регионе работают более 3 тысяч IT-компаний, совокупный оборот которых по итогам 2024 года превысил 190 млрд руб. В отрасли задействованы порядка 30 тыс. специалистов.

"Мы в конце 2024 года отметили такой крест - произошло снижение количества вакансий на рынке труда и увеличение динамики резюме. Изначально дефицит IT-специалистов был порядка 2,5 тыс. человек, сейчас он снизился до 1,5 тыс." - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дефицит продолжает сокращаться.

По словам Цукаря, такая динамика обусловлена макроэкономическими тенденциями. Также увеличивается популярность информатики в качестве предмета на ЕГЭ, год от года растут контрольные цифры приема в вузах на профильные направления. IT-компании в последние годы принимают более активное участие в подготовке кадров, работая со студентами с ранних курсов.

Наиболее известные новосибирские IT-компании - "Элтекс", "Юзергейт", 2ГИС, ЦФТ, "Арка Технолоджиз". Открыты представительства крупнейших российских цифровых экосистем - Яндекс, Сбер, VK. Для подготовки и повышения квалификации специалистов в Новосибирской области совместно с IT-компаниями организовано порядка 40 различных лабораторий.

Форум "Цифровые решения" впервые проводится Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединяет ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.