Посольство РФ на Кубе собрало помощь пострадавшим от урагана

ГАВАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ на Кубе и приход храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване собрали гуманитарную помощь пострадавшим от урагана "Мелисса" на востоке карибской республики.

Как отмечается в опубликованном всообщении в Telegram-канале православного прихода, гуманитарная помощь была передана в минувшие выходные на мероприятии в Гаване, посвященном празднованию Дня народного единства. Его организатором выступило представительство Россотрудничества при поддержке посольства РФ на Кубе. В состав гуманитарного груза вошли ортопедические принадлежности и наборы одежды, отмечается в публикации.

Посольство России в Гаване в своем телеграм-канале также сообщило о том, что на празднике в минувшие выходные пострадавшим от стихии, обрушившейся на восток Кубы в начале ноября, были переданы более 20 коробок с продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости, собранных сотрудниками диппредставительства и русской общиной на Кубе. Выступая на мероприятии, первый советник посольства Сергей Пархоменко выразил от имени диппредставительства солидарность и поддержку жителям восточных регионов карибской республики.

Разрушительный ураган "Мелисса" обрушился на несколько островных государств в Карибском бассейне в конце октября - начале ноября. На Кубе больше всего пострадали восточные провинции. Президент республики Мигель Диас-Канель до сих пор часто совершает туда визиты, чтобы проконтролировать ход восстановления разрушенной инфраструктуры. Ранее он заявил о масштабных разрушениях на востоке. ООН, а также несколько стран мира направили гуманитарную помощь карибской республике.