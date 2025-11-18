В Кузбассе организовали бесплатный прокат колясок и кроваток для детей

Пунктами смогут воспользоваться более 1 500 семей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 18 ноября. /ТАСС/. Дополнительную меру поддержки для семей с детьми ввели в Кузбассе. Молодые семьи и одинокие мамы смогут бесплатно взять напрокат коляски, кроватки, пеленальные столики, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Илья Середюк.

"Ежегодно пунктами проката предметов первой необходимости смогут воспользоваться более 1 500 семей. Это реальное подспорье, которое позволит сэкономить семейный бюджет и направить средства на другие важные нужды. Первые коляски и кроватки начнем выдавать уже в декабре", - написал Середюк.

Для улучшения демографический ситуации в Кузбассе действует региональная программа по повышению рождаемости на период 2023-2030 годов. На нее из федерального и регионального бюджетов в 2025 году выделили более 500 млн рублей. Программа включает в себя создание в женских консультациях специальных служб, бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО, включая необходимые исследования, компенсацию части стоимости обучения в колледже или вузе для одного из детей в многодетной семье, единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей женщинам, обучающимся по очной форме обучения.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил о необходимости создавать отдельные программы по повышению рождаемости в проблемных регионах. Объем финансирования программы рождаемости составит 75 млрд рублей на ближайшие несколько лет. Кузбасс, где коэффициент рождаемости составляет 1,22, получил почти 500 млн рублей на реализацию проектов, связанных с повышением рождаемости и поддержкой семей с детьми.