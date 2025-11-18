Историк Малышева: незавершенность Нюрнберга лежит в основе сегодняшней ситуации

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации таким образом прокомментировала современные нападки на Россию и ее историческую память

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Незавершенность Нюрнберского процесса находится в основании сегодняшней мировой ситуации, с этим же связаны современные нападки на Россию и ее историческую память. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Читайте также

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы

"Обращение к урокам Нюрнберга - это не только фиксация значения его решений для развития норм международного права и осуждения нацизма, но и понимание его незавершенности для осознания истоков сегодняшней ситуации. Те целенаправленные деструктивные выбросы, которые осуществляются сегодня в адрес нашей страны и нашей исторической памяти, своим корнем уходят в незавершенность Нюрнберга", - сказала она, отвечая на вопрос об актуальности Нюрнберского процесса.

Полный текст интервью будет опубликован 20 ноября в 08:00 мск.