На сервисе Russpass представили свои экскурсии более 400 российских гидов

Предложения разместили экскурсоводы из 38 регионов, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Предложения от экскурсоводов из 38 регионов России на сегодняшний день доступны в цифровом туристическом сервисе Russpass, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Свои предложения уже разместили экскурсоводы из Москвы и Подмосковья, Ярославской и Мурманской областей, Республики Башкортостан и других регионов. Например, аттестованный гид Яна Губина готова показать весь Петербург за 2 часа, Рамиль Гизатуллин в Казани - прогуляться по Старо-Татарской слободе с чаепитием, Анна Геллерт в Сочи - провести по следам русского чая, Геннадий Смирнов в Калининграде - за день охватить три жемчужины Балтийского побережья, а Раиса Никитина во Владивостоке - познакомить с уникальными бухтами Японского моря", - рассказали в пресс-службе.

Всего в настоящий момент более 400 аттестованных экскурсоводов создали профиль гида в цифровом туристическом сервисе Russpass. После регистрации в сервисе пользователи добавляют фото, информацию о своих профессиональных достижениях, пройдя модерацию - открывают свою страницу для пользователей. Кроме того, впереди Новый год, и пользователи уже могут забронировать место на праздничных экскурсиях в столице: например, выбрать "Новогоднее сердце Москвы", "Новогоднее авто-party "Русский разгуляй", "В поисках новогодних традиций".

"В прошлом году Russpass открыл доступ к личному кабинету для гидов со всей России. Благодаря сервису путешественники могут проверить квалификацию гида и прочитать отзывы о маршрутах, а экскурсоводы - найти новых клиентов и коллег-единомышленников", - цитирует пресс-служба директора дивизиона Russpass Наталью Михейкину.

Туристы выбирают предложения гидов в разделе "Маршруты и экскурсии", сегодня в Russpass доступно более тысячи вариантов. Сам сервис объединяет более 57 тыс. предложений для путешествий по всей стране, более трети из которых относятся к Москве.

Система фильтров позволяет сразу задать бюджет и длительность прогулки, а также определить тематику - история, природа, спорт, архитектура, еда; или тип - для путешествия с друзьями, с детьми, для деловых туристов, по главным достопримечательностям. На самой карточке экскурсии можно узнать необходимую информацию о ней.

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.