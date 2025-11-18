В ДНР запустили проект по повышению рождаемости

Проект рассчитан на пять лет, сообщила главный врач мариупольской Больницы интенсивного лечения Валентина Гавриляк

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Участники президентской платформы "Россия - страна возможностей" начали проект "Родные" в ДНР, направленный на повышение рождаемости и популяризацию традиционных семейных ценностей, сообщила ТАСС участник проекта, главный врач мариупольской Больницы интенсивного лечения Валентина Гавриляк.

"Задачи, которые мы ставим перед собой, это, безусловно, создание условий [для роста рождаемости]. Мы не можем заставить - иди рожай, иди женись, но мы можем побуждать, давая человеку понять, что государство плечом к плечу с ним. И вот именно этим мы и будем заниматься. <…> Задача нашего проекта - увеличить рождаемость, увеличить приверженность рождаемости и количество многодетных семей", - сказала Гавриляк.

Она добавила, что идея возникла на мероприятиях президентской платформы в Донецке, сформировалась в качестве проекта в "Сенеже". Реализация началась в ноябре, проект рассчитан на пять лет. Сейчас проводятся глубинные интервью с многодетными и молодыми семьями, а также супругами, которые уже много лет вместе.

Основная инициатива - создание школы семейных компетенций "Родные", которая будет координировать работу по семьеведению с дошкольниками и школьниками, развивать школу нянь, обучающие курсы для будущих родителей. В числе других предложений - введение медалей "Я рожден в Донбассе" и "Студенческая семья Донбасса", выдача молодым мамам набора для новорожденных.

"Хочется, чтобы результатом нашего проекта было повышение рождаемости на 5%, повышение желания по рождению детей на 10% и повышение количества многодетных семей на 3%. Эти цифры мы хотим достигать ежегодно", - заключила собеседница агентства.