Около 10 россиян ожидают депортации в иммиграционной тюрьме в Бангкоке

Депортация из этого учреждения осуществляется за счет заключенных или их близких, которым необходимо приобрести билет на самолет и оплатить транспортный сбор за доставку в аэропорт Суваннапхум

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 18 ноября. /ТАСС/. Около 10 россиян находятся в центре временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке в ожидании депортации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

"Число россиян, находящихся в иммиграционном центре, постоянно меняется, поскольку кто-то прибывает туда, кого-то затем депортируют. В данный момент депортации там ожидают порядка 10 граждан России, из них пять человек отказываются покидать страну, продолжая находиться в этой тюрьме", - сказал собеседник агентства.

Как стало известно ТАСС, помимо россиян в иммиграционной тюрьме также находится один гражданин Белоруссии Евгений Липин. Депортация из этого учреждения осуществляется за счет заключенных или их близких, которым необходимо приобрести билет на самолет и оплатить транспортный сбор за доставку в аэропорт Суваннапхум.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин ранее сообщил ТАСС, что порядка 100 граждан РФ в течение 2025 года были депортированы из Таиланда в Россию за различные нарушения местного законодательства. Он назвал этот показатель "достаточно тревожным, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек". Ильин обратил внимание посещающих страну на то, что иммиграционные власти королевства стали намного серьезнее подходить к фактам нарушения сроков пребывания.

Таиландская иммиграционная полиция за последнюю неделю депортировала в РФ россиян Эрику Владыко и Романа Борисова за нарушение иммиграционных правил. Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа. Такая услуга доступна в любом офисе иммиграционной полиции и обойдется в 1,9 тыс. батов ($60). Далее туристу придется покинуть Таиланд, чтобы не стать нарушителем.