В Норильске учащимся разрешили не посещать школу из-за сильного ветра

В городе сохраняется штормовое предупреждение

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Учащимся 1-11-х классов в Норильске на севере Красноярского края разрешили не посещать школу из-за сильного ветра, порывы которого достигают 25 м/с и более. Об этом говорится в сообщении администрации города.

"По усмотрению родителей (иных законных представителей) допускается не посещать занятия обучающимся образовательных учреждений муниципального образования город Норильск", - говорится в сообщении. Разрешено не посещать школы учащимся с 1-го по 11-й классы. В городе сохраняется штормовое предупреждение, введенное в понедельник с 16:00 (12:00 мск).

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как порывы сильного ветра сбивают с ног находящихся на улице детей. По данным синоптиков, в городе снег, метель, видимость на дорогах менее 1 км, порывы ветра составляют 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Доставка пассажиров в аэропорт осуществляется специальными колоннами автобусов маршрута №33.