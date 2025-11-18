Свыше 18 тыс. волонтеров из Приморья участвовали во всероссийских мероприятиях

Волонтерской деятельностью заняты и школьники, и работающая молодежь региона

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Более 18 тысяч волонтеров из Приморского края с начала года приняли участие в международных, краевых и всероссийских мероприятиях. Об этом на пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной итогам работы волонтерского корпуса 80-летия Победы в крае, рассказала региональный руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Приморском крае Виктория Першина.

"С начала года во всех мероприятиях участие приняли более 18 тыс. волонтеров: это и школьники, и серебряные волонтеры, и работающая молодежь. Наиболее крупные масштабные акции, на мой взгляд, это акция "Огненная картина войны". В 20 муниципалитетах нашего края мы выкладывали легендарный танк Т-34. Во Владивостоке была выложена самая большая картина, она состояла из 10 тыс. свечей. К этой акции у нас удалось привлечь более 110 волонтеров из 20 муниципалитетов, но помимо этого, акция проводилась 22 июня, в День памяти и скорби. Также проходила акция "Свеча памяти", где муниципалитеты также принимали активное участие и выставляли свечки к мемориалам, находящихся у них в муниципалитете", - рассказала Першина.

Руководитель Агентства по делам молодежи Роман Ковбас отметил, что интерес к добровольческому движению "Волонтеры Победы" проявляют разные категории. По его словам, волонтер Победы - это прежде всего тот, кто заботится о сохранении исторической памяти, заботится о ветеранах, помогает в благоустройстве памятных мест, восстанавливает историю семьи, популяризирует современные достижения России

"В движение вступило более 14 100 добровольцев. В различных мероприятиях приняли участие 18 112 волонтера. Было организовано 1 773 мероприятий по различным направлениям деятельности. Общее количество участников мероприятий достигло 376 113, что подчеркивает значительное влияние волонтерской деятельности на жизнь региона", - сказал он.