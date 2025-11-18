Wink: аудитория онлайн-кинотеатров превысила 50 млн человек

По словам гендиректора онлайн-платформы Антона Володькина, индустрия за последние годы претерпела серьезные изменения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатры становятся одной из ключевых отраслей креативной экономики, а их совокупная аудитория по подписке сегодня превышает 50 млн человек. Об этом заявил генеральный директор онлайн-платформы Wink Антон Володькин в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

"Онлайн-кинотеатры становятся все более значимой частью креативной экономики. На сегодняшний день известно, что онлайн-кинотеатрами по подписке - именно по подписке - пользуются более 50 млн человек. Еще значительная часть зрителей смотрит контент бесплатно с рекламой. В итоге около 75-80% взрослого населения страны уже являются пользователями онлайн-кинотеатров", - отметил Володькин.

По его словам, индустрия за последние годы претерпела серьезные изменения. "Это большая отрасль, которая не просто транслирует чужое кино, как это было 5-10 лет назад, но и сама создает огромное количество контента, в этом смысле является одной из движущихся частей креативной экономики", - сказал он.

Гендиректор также подчеркнул, что онлайн-сервисы уже вышли в лидеры по ключевым показателям. "По размеру клиентской базы и по выручке онлайн-кинотеатры уже давно обогнали и даже в два раза перегнали офлайн-кинотеатры. Поэтому, конечно, вклад очень серьезный. Это серьезная часть киноиндустрии", - заявил Володькин.

Он отметил, что современный онлайн-кинотеатр - это одновременно и крупный производитель контента, и высокотехнологичная платформа. "В индустрии десятки тысяч фильмов и сериалов, и российские онлайн-кинотеатры производят почти 150 оригинальных проектов в год", - рассказал гендиректор Wink.

