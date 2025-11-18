"Ъ": Росреестр предложил следить за участками россиян с помощью БПЛА

По данным газеты, владельцев земельных участков о возбуждении против них дел будут информировать заказным письмом или по электронной почте

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Росреестр предложил использовать для поиска нарушителей земельного законодательства, возбуждения административных дел и выписки штрафов данные, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Росреестр предлагает внести в КоАП поправки, которые позволят возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного законодательства без взаимодействия с контролируемыми лицами при условии достаточных данных. Сведения могут быть получены с применением беспилотных и пилотируемых авиационных систем (самолетов, вертолетов), а также космических аппаратов. Владельцев земельных участков о возбуждении в их отношении административных дел будут информировать заказным письмом или по электронной почте.

Одновременно предлагается увеличить штрафы, выписываемые нарушителям муниципальными властями, с 200-300 рублей до 10-20 тыс. рублей только для физлиц. Для юрлиц сумма может вырасти еще в 10 раз.

Предлагаемые изменения соответствуют подходу, сложившемуся в результате реформы контрольно-надзорной деятельности. Предполагается, что они упростят администрирование в области земельного контроля, увеличив при этом собираемость штрафов.

На сегодняшний день административное дело о несоблюдении землевладельцем обязательных требований может быть возбуждено только по итогам контрольного мероприятия с участием контролируемого лица (ст. 28 КоАП). При этом использование беспилотных и пилотируемых авиационных систем, космической съемки позволяет получить точные фактические данные и в сопоставлении с картографическими материалами и сведениями о земельных участках и иных объектах недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, зафиксировать нарушение (самозахват участка, его неиспользование или использование не по назначению и тому подобное).