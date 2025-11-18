В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона.

Это уже третий период действия предупреждения опасности БПЛА в течение текущих суток. Предыдущий был отменен в 08:31 мск.