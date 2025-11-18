Москалькова: у удерживаемых в Сумах курян обострились хронические заболевания

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Тяжелых заболеваний у удерживаемых на Украине курян нет, но обострились хронические болезни. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы постоянно на связи с Международным комитетом Красного Креста и с родственниками тех, кто находится на территории Украины. Слава богу, тяжелых заболеваний нет, но хронические у всех в этих условиях, конечно, обострились. Потому что люди исстрадались, они хотят домой к родным и близким и не понимают, на каком основании их удерживают", - сказала омбудсмен.

Она напомнила, что 12 жителей Курской области Украина по-прежнему удерживает на территории Сум. "Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности [об их возвращении]", - сказала омбудсмен.