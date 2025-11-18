Заммэра Ликсутов: водный патруль будет следить за безопасностью судов на Москве-реке зимой

Речной ситуационный центр круглосуточно мониторит акваторию с помощью 500 камер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Водный патруль столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет следить за безопасностью судов в акватории Москвы-реки в предстоящий зимний период. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Летний сезон речной навигации закрылся в Москве 14 ноября, но часть прогулочного флота будет ходить и зимой. В том числе круглогодично работают маршруты речного электротранспорта.

"В теплый сезон по Москве-реке ежедневно курсировали 132 судна - это на 4% больше, чем в прошлом году. Сотрудники Службы пассажирских сервисов помогли пассажирам более 200 раз, а береговая служба ЦОДД - свыше 180 раз. Зимой все службы продолжат работу и будут следить за безопасностью движения на реке", - сказал Ликсутов.

Речной ситуационный центр круглосуточно мониторит акваторию с помощью 500 камер. Также он принимает заявки от судовладельцев на подходы к причалам и составляет расписание. За летний сезон суда совершили более 135 тыс. подходов к причалам.

"Водный патруль прошел 17 тыс. км. Он оперативно реагировал на нештатные ситуации. Например, в начале сезона спас человека, оказавшегося в воде", - добавил заммэра.

Круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта был открыт 20 июня 2023 года при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Время ежедневной работы электросудов по расписанию с 07:00 до 23:00 мск. Сегодня в Москве работают три маршрута регулярного речного электротранспорта - "Киевский - Парк Фили", "ЗИЛ -Печатники", "Новоспасский - ЗИЛ". В соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице будут курсировать 60 электросудов по 7 регулярным речным маршрутам.