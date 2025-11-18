Число закрытых классов из-за ОРВИ в Юрге выросло в 12 раз

В регионе за неделю зарегистрировали 79 случаев инфекции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Количество классов, переведенных на дистанционное обучение в Ханты-Мансийском автономном округе из-за ОРВИ, увеличилось до 24. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным регионального ведомства, в связи с заболеваемостью ОРВИ неделей ранее в Югре были переведены на дистанционную форму обучения три группы в колледже Нефтеюганска, два класса в школе в Кондинском районе, еще одна школа в Кондинском районе была полностью разобщена, также разобщены 15 групп 12 детских садов.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ на 46-й неделе переведены на дистанционные формы обучения шесть групп двух колледжей в Нефтеюганске и Покачи, 24 класса 12 школ, также разобщены 17 групп 12 детских садов и полностью разобщен детский сад в Ханты-Мансийском районе", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале администрации Советского района Югры, из-за ухудшения в муниципалитете ситуации с ОРВИ на дистанционную форму обучения переведены учащиеся 1-11 классов гимназии города Советский. Кроме того, введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей из разных классов в закрытых помещениях, а также во всех школах Советского района за каждым классом закреплен отдельный кабинет, за исключением занятий по специальным предметам. Кроме того, приостановлен очный режим занятий для детей в учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. Отмечается, что эпидемический порог по совокупному населению превышен в 3,7 раза, а наибольшее превышение порогов среди детей до двух лет, подростков 15-17 лет, взрослых и школьников 7-14 лет, при этом заболеваемость с 14 по 16 ноября превышает аналогичный период прошлой недели в 2,8 раза.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 10 по 16 ноября зарегистрировано 79 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что в 1,4 раза выше уровня предыдущей недели, когда было зарегистрировано 56 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. Отмечается, что 992 тыс. млн югорчан уже привились от гриппа, в том числе свыше 301,2 тыс. детей и 4 тыс. беременных.