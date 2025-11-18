Глава ВОЗ назвал школы новым фронтом борьбы против табака
ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компании, производящие электронные сигареты, активно продвигают свою продукцию среди молодежи ради получения гигантской прибыли. В этой ситуации школы стали новой линией фронта в борьбе против табака и никотина, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"ВОЗ разделяет глубокую обеспокоенность школы быстрым ростом популярности вейпинга среди молодежи", - отметил он, выступая на круглом столе на тему предотвращения никотиновой зависимости. Заседание состоялось в рамках 11-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая проходит в Женеве с 17 по 22 ноября.
"Мы сталкиваемся с новой реальностью: школы - новый фронт в войне против табака и никотина, где компании активно вербуют новое поколение зависимых", - сказал Гебрейесус. По его словам, производители электронных сигарет хотят, чтобы люди поверили, будто это менее вредная продукция по сравнению с табаком. Маркетинг среди подростков вызывающей привыкание и токсичной продукции - это "не снижение, а создание вреда", пояснил он. "Компании, производящие эту продукцию, не мотивированы снижением вреда или интересами общественного здравоохранения. Их мотивирует только одно: получение гигантской прибыли для своих акционеров", - констатировал глава ВОЗ.
Он напомнил, что, по данным ВОЗ, "в мире почти 15 млн подростков употребляют электронные сигареты". При этом в 63 странах, по которым имеются сведения, "распространенность вейпинга среди подростков в среднем в девять раз выше, чем среди взрослых". Хотя электронные сигареты "часто рекламируются как более безопасная альтернатива" традиционным табачным изделиям, "нет никаких доказательств их пользы для здоровья населения, а вот доказательств их вреда становится все больше". ВОЗ рекомендует всем странам регулировать оборот электронных сигарет "как минимум так же строго, как и оборот обычных табачных изделий", резюмировал Гебрейесус.
В 2003 году под эгидой ВОЗ была принята Рамочная конвенция по борьбе против табака (вступила в силу в 2005 году). Целью этого документа обозначена защита нынешнего и будущих поколений от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.