Глава ВОЗ назвал школы новым фронтом борьбы против табака

Компании, производящие электронные сигареты, активно продвигают свою продукцию среди молодежи ради получения гигантской прибыли, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус © AP Photo/ Ajit Solanki

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компании, производящие электронные сигареты, активно продвигают свою продукцию среди молодежи ради получения гигантской прибыли. В этой ситуации школы стали новой линией фронта в борьбе против табака и никотина, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ разделяет глубокую обеспокоенность школы быстрым ростом популярности вейпинга среди молодежи", - отметил он, выступая на круглом столе на тему предотвращения никотиновой зависимости. Заседание состоялось в рамках 11-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая проходит в Женеве с 17 по 22 ноября.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью: школы - новый фронт в войне против табака и никотина, где компании активно вербуют новое поколение зависимых", - сказал Гебрейесус. По его словам, производители электронных сигарет хотят, чтобы люди поверили, будто это менее вредная продукция по сравнению с табаком. Маркетинг среди подростков вызывающей привыкание и токсичной продукции - это "не снижение, а создание вреда", пояснил он. "Компании, производящие эту продукцию, не мотивированы снижением вреда или интересами общественного здравоохранения. Их мотивирует только одно: получение гигантской прибыли для своих акционеров", - констатировал глава ВОЗ.

Он напомнил, что, по данным ВОЗ, "в мире почти 15 млн подростков употребляют электронные сигареты". При этом в 63 странах, по которым имеются сведения, "распространенность вейпинга среди подростков в среднем в девять раз выше, чем среди взрослых". Хотя электронные сигареты "часто рекламируются как более безопасная альтернатива" традиционным табачным изделиям, "нет никаких доказательств их пользы для здоровья населения, а вот доказательств их вреда становится все больше". ВОЗ рекомендует всем странам регулировать оборот электронных сигарет "как минимум так же строго, как и оборот обычных табачных изделий", резюмировал Гебрейесус.

В 2003 году под эгидой ВОЗ была принята Рамочная конвенция по борьбе против табака (вступила в силу в 2005 году). Целью этого документа обозначена защита нынешнего и будущих поколений от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.