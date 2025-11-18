В ДНР наблюдаются перебои со связью после атаки ВСУ

Без штатного электроснабжения остались более 200 объектов связи

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 объектов связи Республиканского оператора связи (бренд "Феникс") остались без штатного электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергосистеме республики, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"В ДНР из-за атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре без штатного электроснабжения остались более 200 объектов связи. Наиболее сложная ситуация со связью в Донецке, Докучаевске и Старобешевском округе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также перебои могут наблюдаться в Макеевке, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах. Узловые объекты связи переведены на автономные источники питания. "Аварийные бригады оператора поддерживают работоспособность оборудования, предупреждая разряд автономных источников питания. Такие выезды осуществляются по всей республике в режиме 24/7 и продлятся столько времени, сколько потребуется", - заключили в пресс-службе.

ВСУ второй день подряд атакуют энергосистему ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате последней атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС - эти две станции обеспечивают основную генерацию в регионе. Обесточены многие населенные пункты, зафиксированы перебои с теплом и водой.