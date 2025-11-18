Жителей и гостей Москвы просят не укрываться под деревьями в непогоду

По прогнозам синоптиков, 18 ноября до 18:00 в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Усиление ветра ожидается в столице во вторник, горожан и гостей Москвы просят не укрываться под деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства столицы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до 18:00 в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили", - говорится в сообщении.