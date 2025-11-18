Москвичи выбрали имя Флиппи для дельфиненка из "Москвариума"

Вторым вариантом в голосовании, набравшим немного меньше голосов, стал Мотя

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Имя Флиппи для детеныша черноморской афалины из "Москвариума" с небольшим отрывом победило в ходе голосования горожан на сайте проекта "Активный гражданин".

"Флиппи (символизирует активность, лидерские качества) - 41 158 голосов, 23,05%", - сообщается на странице голосования. Флиппи - это краткая форма греческого имени Филипп.

Уточняется, что вариант Мотя, который отражает добродушие и спокойствие, набрал 22,31% голосов, а имя Скай, символизирующее легкость и спокойствие - 21,76%. Чуть меньше голосов получили имена Каспер, происходящее от персидского Джаспер - хранитель сокровищ, и Сильвер, что означает "серебро, серебристый".

Как сообщалось, дельфин находится в отличном состоянии и большую часть времени проводит рядом с матерью, но уже начинает проявлять самостоятельность. Это важный этап в развитии его навыков: двигательных и ориентации в пространстве. По характеру дельфиненок отличается спокойствием и внимательностью, он с интересом и без лишней суеты исследует окружающий мир, наблюдая не только за другими дельфинами, но и за людьми. А гости "Москвариума" могут увидеть его через смотровое окно в общем бассейне.

Активные граждане уже выбирали имя для дельфина из "Москвариума". В 2024 году москвичи назвали его Лаки.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тыс. особей. Афалины являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать 3 м, а масса - 350 кг.