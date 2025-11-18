Кириенко отметил роль родительских комитетов в воспитании детей

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ напомнил, что в 2024 году глава государства Владимир Путин из своего резервного фонда выделил 1 млрд рублей на поддержку проектов комитетов

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Родительский комитет является полноценным партнером государства в деле воспитания детей. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на всероссийском съезде родительских комитетов.

"Родительский комитет <…> - это настоящий, полноценный партнер государства в задаче воспитания детей, партнер, без которого никакая государственная задача по воспитанию подрастающего поколения невозможна", - сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин из своего резервного фонда выделил 1 млрд рублей на поддержку проектов родительских комитетов, за 2025 год 1 200 родительских комитетов получили поддержку своих проектов. "И это не разовое решение, это показывает отношение президента, его оценку значимости и важности этой работы", - подчеркнул Кириенко.

Первый всероссийский съезд родительских комитетов проходит Москве с 17 по 19 ноября, участники смогут представить свои инициативы и обменяться опытом. На мероприятии собрались 600 человек из всех регионов России - члены всероссийского родительского комитета, председатели региональных родительских комитетов. Организаторы мероприятия - Министерство просвещения РФ, Российское общество "Знание" и Росдетцентр.