В Свердловской области из-за ДТП ограничили движение на ЕКАДе

По предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Ограничение движение транспорта ввели на 90-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в сторону трассы М-5 "Урал" из-за смертельного ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Госавтоинспекция информирует о временном ограничении движения на 90-м км ЕКАД в сторону трассы М-5 "Урал" в связи с смертельным ДТП. <…> Движение временно осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение, в результате он погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа.