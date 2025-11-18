Тверская компания убрала изображение храма с туалетной бумаги

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев написал, что упаковка оскорбляет чувства верующих и пригрозил заявлением в прокуратуру

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Тверь Тиссью" убрала изображение храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля с упаковки туалетной бумаги. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев написал в своем Telegram-канале, что изображение собора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля на туалетной бумаге компании "Тверь Тиссью" оскорбляет чувства верующих и дискредитирует органы власти. Он пригрозил заявлением в Генеральную прокуратуру РФ.

"Этикетка заменена на другую. Как ситуация произошла - заменили", - сказал собеседник агентства.