Объявлен конкурс на проект памятника-символа русской свободы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Творческий конкурс на лучший проект памятника - символа идеи русской свободы запустили 18 ноября, передает корреспондент ТАСС. Концепцию объекта, который планируется установить в Нижнем Новгороде, презентовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил Мединский, место для размещения памятника на территории нижегородской Стрелки выбрано неслучайно. "Здесь тяга к свободе в начале XVII века кристаллизовалась в создание национального ополчения для изгнания интервентов, - указал он. - Мы полагаем, что Нижний Новгород, как никакой другой город в нашей стране, символизирует это, являясь историческим центром свободы труда, свободы русского предпринимательства, честного купечества, созидания. Это тоже свобода. И вообще это уникальное место, где сливаются вместе две великих русских реки - Ока и Волга. А Волга, само название - это символ свободы, вечности и бесконечности нашей Родины".

Он обратил внимание, что само слово "свобода" есть во всех языках мира. "В русском языке слово "свобода" имеет некоторую особенность. В том плане, что это понятие не только личностное, - свобода самовыражения, свобода личности, свобода слова, - но это понятие и коллективное, которое синхронизируется со словом "воля", которое неотделимо от понятия суверенитета. Это суверенное независимое развитие, это свобода самим решать, как нам жить", - отметил председатель РВИО.

По его словам, это концептуально отличается от смыслов, заложенных в Статую Свободы в Нью-Йорке. "Эта статуя имела совершенно определенный смысл. Что на родине [мигрантов] - несвобода, что они покинули плохую страну, а теперь прибыли в землю обетованную. Сменили свое отечество, чтобы обрести личную, собственную свободу. Как нам кажется, понятие русской свободы - это понятие людей, которые не хотят менять свое отечество, чтобы быть свободными".

Представление Нижегородской области

Никитин напомнил, что памятник планируется установить на месте слияния Оки и Волги - Стрелке. По его словам, идея русской свободы олицетворяется фигурой Кузьмы Минина. "Человек, который имел, по сути, должность, прописанную документом, выбранный человек всея земли, по большому счету - это олицетворение сознания людей, осознанности людей. <...> Мне кажется, все эти слова - свобода, воля, доверие - они, собственно, являются главными доминантами будущего монумента", - сказал он.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в последние годы Стрелка из промышленной портовой зоны стала современным, комфортным пространством с парком, концертным и выставочным залами и малыми архитектурными формами. "Рядом также находится Нижегородская ярмарка, тоже предмет нашей гордости, <...> также преобразились Верхневолжская набережная, Нижневолжская набережная, улица Большая Покровская, Чкаловская лестница. Все эти локации также наполнены жизнью, и со всех этих локаций <...> открывается вид на [представляемый] монумент", - добавил он.

Глава региона подчеркнул, что при создании референсов будущего памятника будет учитываться гармоничность расположения объекта. "Мы еще раз говорим о том, что вот эта русская свобода, она проходит через всю нашу историю. <...> Я хочу здесь сказать, что это не нижегородский монумент, это не региональный объект, это не достопримечательность города, это достопримечательность страны, это символ страны. С таким намерением, с такими ожиданиями мы заходим в этот проект", - отметил Никитин.