Военная операция на Украине

Беженец рассказал, что ВСУ выгоняли из домов жителей Красноармейска

По словам Виктора Мельниченко, в частном секторе люди были вынуждены сбиваться в группы

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ в Красноармейске Донецкой Народной Республики выгоняли из домов и подвалов местных жителей. Как рассказал в беседе с ТАСС спасенный из города Виктор Мельниченко, необходимость покинуть собственные дома украинские военные объясняли удобством огневой позиции на этом месте.

"Они (ВСУ - прим. ТАСС) выгоняли людей из подвалов, выгоняли из домов. Просто говорили, мол, уходите, нам подходит эта точка для оборудования [огневых позиций]", - сказал мужчина.

По его словам, в частном секторе Красноармейска люди были вынуждены сбиваться в группы.

