На Урале покажут книгу об истории Екатеринбурга и собора его покровительницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Книга "Крепость Екатерины" об истории Екатеринбурга и разрушенного в XX веке собора святой Екатерины, которая считается небесной покровительницей города, будет представлена в центре "Царский" 7 декабря. В издание вошли архивные документы, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра "Царский" Елена Редкошеева.

"7 декабря в центре "Царский" будет представлена книга "Крепость Екатерины". Эта книга уникальна тем, что она включает в себя очень интересные архивные документы и рассказывает об истории Екатеринбурга, об истории храма святой Екатерины, который был в нашем городе. <…> Работа была проделана очень большая", - поделилась Редкошеева.

Тираж книги составит 3 тыс. экземпляров. "Эти книги поступят к нам в библиотеку, и, я думаю, что во многие приходы", - уточнила она.

Ранее Екатеринбургская епархия отмечала, что книгу планируется выпустить при поддержке регионального отделения Императорского православного Палестинского общества.

Презентация книги пойдет в рамках Екатерининских дней, которые начнутся в Екатеринбурге в исторический день рождения города, 18 ноября, а завершатся 8 декабря. В числе мероприятий - богослужение и крестный ход, уроки екатеринбурговедения в школах, вручение премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства, выставки, ярмарка и многие другие события.