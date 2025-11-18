{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: 56% россиян хотели бы, чтобы их дети жили в этом же населенном пункте

При этом 35% опрошенных считают, что их земляки хотят уехать, рассказал директор по развитию консалтинга аналитического центра Даниил Ермолаев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. 56% россиян в опросе ВЦИОМ сообщили, что хотели бы, чтобы их дети, внуки жили в том же населенном пункте, где они находятся в настоящее время. Об этом рассказал директор по развитию консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Даниил Ермолаев в ходе экспертной дискуссии в ТАСС, посвященной презентации нового аналитического доклада ВЦИОМ о проблемах малых городов России на примере Ржева и стратегиям борьбы с депопуляцией.

"Когда мы спрашиваем относительно того, думают ли жители, что их дети, внуки захотят уехать, видим, что 56% хотят, чтоб их дети, внуки жили в том же населенном пункте, где они находятся сейчас. А 50% полагают, что они точно хотят остаться", - сказал Ермолаев.

При этом 35% опрошенных считают, что их земляки хотят уехать. "Надо работать со всем - это работа с ментальностью. Недостаточно просто решить проблему, если мы не перестроим это на уровне, что бабушка, дедушка, учителя, родители будут говорить в единой линии [о необходимости переезда], то довольно сложно будет убедить молодых людей 17-18 лет остаться", - добавил директор по развитию консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ.

По его словам, на основе развития малых городов выделены четыре модели социальных изменений. Например, "Человек-локомотив" предполагает, что основные трансформации происходят благодаря неравнодушному и активному главе, но и ему требуется поддержка в виде участия дополнительных сил - федеральных или региональных властей, корпорации присутствия.

