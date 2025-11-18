Административный центр Югры первым в регионе перевел школы на дистант из-за ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ученики первых-восьмых и десятых классов всех школ города Ханты-Мансийска с 19 ноября переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Ханты-Мансийск стал первым крупным городом Югры, где принято такое решение.

"С 19 ноября по 25 ноября 2025 года включительно школьники 1-8-х, 10-х классов переведены на дистанционные формы обучения, очно будут учиться только школьники 9-х и 11-х классов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, такое решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города.

Ранее управление Роспотребнадзора по Югре сообщило, что в сравнении с неделей ранее в регионе зафиксировано увеличение заболеваемости ОРВИ примерно в 1,4 раза. По данным ведомства, в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ ранее переведены на удаленное обучение в целом по Югре были шесть групп двух колледжей в Нефтеюганске и Покачи, 24 класса 12 школ, также разобщены 17 групп 12 детских садов и полностью разобщен детский сад в Ханты-Мансийском районе. Кроме того, на дистанционную форму обучения переведены учащиеся первых-одиннадцатых классов гимназии города Советского.