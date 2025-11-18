Кембриджский словарь назвал "парасоциальный" словом 2025 года

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Прилагательное "парасоциальный" (parasocial) было названо словом 2025 года Кембриджским словарем английского языка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте словаря.

Брейнрот — "слово года". Как интернет-абсурд влияет на наше мышление

Отмечается, что слово "парасоциальный" означает наличие связи, которую чувствует человек с известной личностью, персонажем из книги или фильма, или искусственным интеллектом. В пресс-релизе на сайте словаря приводятся следующие способы употребления слова 2025 года: "парасоциальные отношения" - отношения между артистом и его поклонником, и "парасоциальное горе" - чувство печали после смерти известного человека.

Это слово было добавлено в Кембриджский словарь в 2023 году. Речь идет о втором в истории словаря прилагательном, которое было названо словом года. В 2016 году им стало "параноидальный" (paranoid).